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    • 09.07.2020 20:11
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    • 09.07.2020 20:11
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    Bakanı Pompeo, Kralı 2. Abdullah ile görüştü

    ABD ve Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele aldıkları bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

    ABD ve Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele aldıkları bildirildi.

    Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve 2. Abdullah arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    İkilinin, görüşmede ABD ve Ürdün arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Pompeo'nun ayrıca yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ürdün tarafından ABD'ye gönderilen tıbbi sağlık ekipmanları için 'a teşekkür ettiği kaydedildi.

    Bununla beraber görüşmede bölgesel gelişmelerin ve 'deki son durumun da ele alındığı belirtildi.

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