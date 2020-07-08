SINIR ÖTESİNDE 3 OPERASYON

Yunanistan'ın etkili gazetesi Kathimerini'nin Yunanca versiyonunda Vasilis Nedos imzasıyla yayımlanan analiz, "Erdoğan'ın iki, üç ve birçok savaşı" başlığını taşıyor. Yazıda, Türkiye ile BM ve uluslararası toplum tarafından tanınan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği belirtildi. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesindeki üç operasyonla Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiği aktarıldı.

Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren analiz, Fırat Kalkanı'yla başlayan operasyon dizisinin Ortadoğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşağın açılmasına yol açtığını vurguladı.