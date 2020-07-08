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    • 08.07.2020 22:58
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    Son dakika: 'i destekleyen 'dan ikiyüzlü açıklama

    Son dakika haberi... 'nın Birleşmiş Milletler () Nicolas de Riviere, "'daki savaşa dış müdahalelerin derhal durması" gerektiğini belirterek ''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor.'' dedi.

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    Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan oturumunda Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian adına konuşma yapan de Riviere, ülkede kötüye giden durumun Libya'nın çıkarlarını, komşularını, Avrupa'yı ve Sahel'deki terörle mücadeleyi tehdit ettiğini söyledi.

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    Libya'daki savaşa dış müdahalelerinin son bulması ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yapan de Riviere, ve Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

    ''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor." ifadesini kullanan Riviere, Fransa'nın Libya'da taraf tutmadığını savundu ve taraflara ateşkes ve siyasi çözüm çağrısı yaptı.

    Haberler Dünya Son dakika: Darbeci Hafter'i destekleyen Fransa'dan ikiyüzlü açıklama
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