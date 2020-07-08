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    • Dünya
    • 08.07.2020 Gazete
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    'den Milletler Topluluğu'na "Geçmişteki yanlışlarınızı kabul edin" çağrısı

    Geçtiğimiz aylarda İngiltere ile resmi ilişiğini kesen , büyükannesi 'in başında bulunduğu 'na yaptığı çağrıda "Geçmişteki yanlışları kabul edin" dedi.

    Hain torun!
    Prens Harry, eşi Meghan Markle ile 'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Önceki gün katıldığı canlı yayında, ırkçılığa karşı tepki göstererek ailesini hedef aldı. Babaannesi 'in başında bulunduğu 'nu eleştiren Harry, "Geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır" ifadesini kullandı.



    Kraliçe Elizabeth, torununun bu tavrına çok kızdı. İddiaya göre servetinden bile mahrum bıraktı.


    İngiliz basını, Harry ve Meghan'ın evliliklerinde kriz yaşadığını yazdı. İkilinin, yeni hayatlarındaki sorunlar nedeniyle sürekli kavga ettiği iddiası ortaya atıldı.
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