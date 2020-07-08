Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Önceki gün katıldığı canlı yayında, ırkçılığa karşı tepki göstererek ailesini hedef aldı. Babaannesi Kraliçe Elizabeth'in başında bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'nu eleştiren Harry, "Geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır" ifadesini kullandı.
Kraliçe Elizabeth, torununun bu tavrına çok kızdı. İddiaya göre servetinden bile mahrum bıraktı.
İngiliz basını, Harry ve Meghan'ın evliliklerinde kriz yaşadığını yazdı. İkilinin, yeni hayatlarındaki sorunlar nedeniyle sürekli kavga ettiği iddiası ortaya atıldı.
Kraliçe Elizabeth, torununun bu tavrına çok kızdı. İddiaya göre servetinden bile mahrum bıraktı.
İngiliz basını, Harry ve Meghan'ın evliliklerinde kriz yaşadığını yazdı. İkilinin, yeni hayatlarındaki sorunlar nedeniyle sürekli kavga ettiği iddiası ortaya atıldı.