



Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in kirli ilişkileri bir bir ortaya çıkarken, sahada da durum Libya ordusu lehine değişmeye devam ediyor. Hafter milislerine karşı geçtiğimiz günlerde ardı ardına zaferler kazanan Libya ordusu, bu kez de Sirte kenti için hazırlıklarını artırdı. İngiliz Reuters ajansı, Sirte'yi milislerden temizlenmek için elleri tetikte bekleyen Libya ordusu askerlerini görüntüledi. Libya ordusu kısa bir süre önce "Başkent Trablus'tan ve Terhune'den çıkarılan suç unsurları ve Rus paralı askerlerinin odak noktası haline gelen Sirte, ülkemizde barış ve güvenlik bakımından en tehlikeli yer haline geldi" açıklamasını yapmıştı.

