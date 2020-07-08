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    • 08.07.2020 14:58
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    Kovid-19'dan hayatını kaybeden  eski Meclis Başkanı'nın son sözleri yürek burktu: Beni Türkiye'ye kaldırın

     eski Meclis Başkanı ve , koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un, Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı son mesajlar ise yürek burktu. Tursunbekov'un son mesajı "Çok yoruldum, Beni Türkiye'ye kaldırın" oldu.

    Son sözleri yürek burktu: Beni Türkiye'ye kaldırın

    eski Meclis Başkanı ve , koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu.




    "ÇOK YORULDUM, BENİ TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜN"
    Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.


    KKTC'DEN TURSUNBEKOV'A TAZİYE MESAJI
    Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Tursunbekov'u yakından tanıyan 'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi. Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.



    Kaynak: DHA

    Haberler Dünya Kovid-19'dan hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı'nın son sözleri yürek burktu: Beni Türkiye'ye kaldırın
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