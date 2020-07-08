İşte koronavirüsün beyne korkunç etkisi! 3 günde 10 kat...





Araştırmacılar corona virüs salgını sonrası beyin hasarlarında artış olabileceğine işaret etti.



Çalışma fonksiyon bozukluğu, inme, sinir hasarı gibi beyin hastalıklarıyla hastaneye giden 43 Covid-19 hastasının katılımıyla gerçekleştirildi.

İSPANYOL GRİBİ UYARISI

UCL'in noroloji enstitüsünde görev yapan ve araştırmanın eş yazarı Michael Zandi, "1918 yılındaki İspanyol gribinden sonraki yıllarda uyku rahatsızlığının yaygınlaşması gibi geniş çaplı beyin hastalıkları salgını görüp görmeyeceğimiz halen merak konusu" dedi.



Covid-19 üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. Ancak beyin doktorları ve nörobilimciler Covid-19'un insan beyni üzerinde etki bırakabileceğini düşünüyor.



Araştırmadaki dokuz katılımcıdan genellikle viral rahatsızlıklar sonrası çocuklarda karşılaşılan akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) görüldü. Makalede normalde Londra'da ayda ortalama bir ADEM hastasının görüldüğü ancak şu anda her hafta bir hastanın benzer semptomları gösterdiği belirtildi.