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    • 08.07.2020 21:55
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    Başbakanı hayatını kaybetti

    Başbakanı bugünkü toplantısında rahatsızlandı.Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly hayatını kaybetti

    Ulusal basındaki haberlere göre, kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi için mayıs başında gittiği 'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Coulibaly, bugünkü toplantısında rahatsızlandı.

    Abidjan'da özel bir kliniğe kaldırılan 61 yaşındaki Coulibaly, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

    Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

    Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı.

    Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.

    Haberler Dünya Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti
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