"KEYFİ BİR ÖLDÜRME"

Raporda, "ABD'nin bugüne kadar sunduğu kanıtlar ışığında, General Süleymani'nin hedeflenmesi ve ona eşlik edenlerin ölümleri BM şartı uyarınca ABD'nin sorumlu olduğu keyfi bir öldürme oluşturmaktadır. Bu saldırı BM şartının 2 (4) maddesini ihlal etmiştir. Söz konusu saldırının gerekçesi olarak devam eden veya yakın bir saldırıya ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor" dendi. Raporda, "General Süleymani'nin ABD'nin çıkarlarına özellikle Irak'ta acil eylemin gerekli olduğu ve haklı çıkacağı yakın bir saldırı planladığına dair hiçbir kanıt sunulmamıştır" ifadeleri kullanıldı.