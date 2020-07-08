Sapkın duyguları olan henüz çocuk yaştaki kızları dünyanın dört bir yanından toplayıp kendisine biat etmelerini sağlayan Epstein'in kurduğu iğrenç yapı ortaya çıktı. Tutuklanan sapık milyarder kısa süre sonra cezaevinde intihar etti. Talihsiz kızları bulma görevini yürüten Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell de aynı şekilde tutuklandı. O dönemde 14 yaşında olduğunu söyleyen tanık, şimdiki ABD Başkanı Trump'ın da Mar-a Lago'daki malikanede Epstein'in yanında olduğunu ifade etti.
Epstein'in kendisini "Nasıl? İyi parça değil mi?" deyip gülerek Trump'a gösterdiğini ileri sürdü. Kadın, Trump'ın kendisinin reşit olup olmadığını bilmediğini düşündüğünü söyledi.
Kadın öte yandan Donald Trump'ın kendisini taciz ettiğine dair bir açıklamada ya da imada bulunmadı.
Kendisini Epstein'in "kobay faresi" olarak tanımlayan kadın, yıllar boyu başına gelenlere Trump'ın tanıklık ettiğini iddia etti.
Trump, Melania, Epstein ve Ghislaine Maxwell'in o fotoğrafı, 2000 yılında Mar-a-Lago'daki bir partide çekilmişti.
Federal savcılar, 14 yaşından küçük, üç reşit olmayan kızın suistimal edilmek üzere trafiğini sağlamak da dahil olmak üzere bir dizi suçtan 58 yaşındaki Maxwell karşı suç duyurusunda bulundu.
Savcılar, ayrıca üç kurbanın 1994 ile 1997 arasında cinsel tacize uğradığını iddia ediyor. Maxwell ayrıca, başka bir hukuk mahkemesinde sorgulandığı zaman yalan söylediği için yalancı şahitlikten de suçlanıyor.
Mahkeme belgelerine göre üç kadın da şu anda otuzlu yaşlarında. Ancak DailyMail.com, kadınlardan birinin Maxwell aleyhindeki suçlamaların, anonim bir kadının getirdiği başka bir davaya benzerlik taşıdığını açıkladı. Ancak avukatlar yorum yapmaktan kaçındı; New York'un Güney Bölgesi ABD avukatı sözcüsü de yorum yapmadı.
Davasında Trump'tan bahseden kadın, Epstein ve Maxwell tarafındna bir 'kobay' olduğunu ve neredeyse bir yıl boyunca Maxwell ve Epstein tarafından bakıldığını, Florida'daki kendi evinden New York'a taşındığını söyledi. Kadın, eğitim masraflarını Epstein'in ödediğini de sözlerine ekledi.
Hukuk davasında da kadın, sahne sanatları kampında Epstein ve Maxwell ile tanıştığında sadece 13 yaşında olduğunu iddia ediyor.
Epstein, gençliğinde Kuzey Michigan'daki kampa katılmıştı. Daha sonra Interlochen Sanat Merkezi'ne düzenli olarak bağış yaptı. Maxwell'in o dönemde 13-14 yaşlarında olan kız çocuğuna, "abla gibi" davrandığı, onu New York ve Florida'daki evlerde tekrar tekrar saldırırıya uğramadan önce sinemaya ve alışverişe götürdüğü söylendi.
Maxwell'in sırdaşı olan yakın arkadaşı Laura Goldman, Maxwell'in Jeffrey Epstein'ın kontrolü altında olduğunu ve onunla evleneceğine inandığını söyledi.
1990'larda partilerinde onunla tanıştıktan sonra Maxwell ile yakınlaşan Goldman, BBC Radio Four'un programında arkadaşının "aynı zamanda Epstein'ın kurbanı" olduğunu iddia etti.
Epstein'in kurbanlarını temsil eden Spencer Kuvin de Dailymail'e verdiği röportajda, Maxwell'in geleceğinin Epstein gibi olabileceğini söyledi.
Epstein hücresinde intihar etmişti ancak öldürüldüğüne dair de iddialar bulunuyor. Kuvin, Maxwell'in "çok fazla şey bildiğini" ve güçlü insanların hapiste olsa bile onu susturmak isteyebileceğini ya da kendisinin intihar edebileceğini öne sürdü.
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in sağ kolu olarak nitelendirilen Ghislaine Maxwell'in Buckingham Sarayı'ndaki tahtta, adı taciz skandalına karışmış bir başka isim olan oyuncu Kevin Spacey ile birlikte çekildiği fotoğraf ortaya Telegraph gazetesi tarafından ortaya çıkarılmıştı.