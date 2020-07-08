Trump, Melania, Epstein ve Ghislaine Maxwell'in o fotoğrafı, 2000 yılında Mar-a-Lago'daki bir partide çekilmişti.

Federal savcılar, 14 yaşından küçük, üç reşit olmayan kızın suistimal edilmek üzere trafiğini sağlamak da dahil olmak üzere bir dizi suçtan 58 yaşındaki Maxwell karşı suç duyurusunda bulundu.

Savcılar, ayrıca üç kurbanın 1994 ile 1997 arasında cinsel tacize uğradığını iddia ediyor. Maxwell ayrıca, başka bir hukuk mahkemesinde sorgulandığı zaman yalan söylediği için yalancı şahitlikten de suçlanıyor.