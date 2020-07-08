Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi corona virüs çalışmaları için şirketleri desteklemeye devam ediyor. Son olarak Florida merkezli Novavax adında bir şirkete 1,6 milyar dolar kaynak aktarılacağı belirtildi.

Novavax bu destek karşılığında 2021 yılında 100 milyoz doz corona virüs aşısı üretecek. Novavax şirketi Covid-19 aşısı geliştiren yüzlerce kuruluştan biri. Şirketin elde ettiği ilk sonuçların olumlu olduğu belirtiliyor.

DAHA ÖNCE ÜRÜN ÇIKARMADILAR

Hükümetten 1,6 milyar dolar destek alan Novavax'la ilgili en büyük tartışma konusu ise şirketin daha önce piyasaya hiç ürün sürmemiş olması. Covid-19 aşısı başarılı olursa, Novavax'ın ürettiği ilk aşı olacak.ABD'de Trump yönetimi aşı çalışmalarının hızlandırılması için bir çalışma başlatmıştı. Bu çalışma kapsamında şimdiye kadar şirketlere 4 milyar dolarlık kaynak aktarıldı.



ASLAN PAYINI ALDI

Novavax şimdiye kadar yapılan yardımlardan en büyük payı alan şirket. Covid-19 aşı çalışmalarıyla bilinen AstraZeneca 1.2 milyar dolar, Moderna ise 500 milyon dolar destek almıştı.

Kongreden alınan onaya göre hükümet 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.

İLK YATIRIMLARI DEĞİL

Novavax'ın aldığı ilk yatırım bu değil. Novavax, Mayıs ayında Epidemi Hazırlık İnovasyonu Koalisyonu'ndan (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI,) 388 milyon dolara kadar yardım alacağını duyurmuştu.

Özel şirketlerin ve vakıfların birleşmesiyle oluşturulan CEPI, dünya genelinde umut verici olduğunu düşündükleri aşı çalışmalarını destekliyor..