Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'nin California eyaletinde Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti.