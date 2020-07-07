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    • 08.07.2020 00:12
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    Ülke tarihinde bir ilk! Rekor miktarda ele geçirdiler

    Slovakya'da, ülke tarihinde en yüksek miktarının ilk kez ele geçirildiği açıklandı. Slovakya Gümrük ve , yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

    Ülke tarihinde bir ilk! Rekor miktarda ele geçirdiler

    Slovakya'da, ülke tarihinde en yüksek miktarının ilk kez ele geçirildiği açıklandı.

    Slovakya Gümrük ve , yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

    Skokanova, sıvı taşımacılığında kullanılan konteynerlere yerleştirilerek ülkeye sokulmak istenen uyuşturucunun 'dan yollandığı ve Hırvatistan üzerinden Slovakya'ya ulaştığını ifade etti.

    Skokanova ayrıca, söz konusu uyuşturucunun Slovakya üzerinden tüm Avrupa Birliği () ülkelerine ulaştırılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.

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