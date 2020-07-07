SAKINCALI AÇIKLAMA

İşten çıkartmak için iş sözleşmesine dayalı bir suç işlenmesi gerektiğini vurgulayan Zingal, "Şayet o bölgeden dönüp koronaya yakalanacak olursanız bu süreci başlatırız, diyorlar. Vatantaş Türkiye'de maskeyle dolaşıp, sosyal mesafe kuralına uyuyorsa ve koronaya yakalanıyorsa bu vatandaşın suçu ne? O zaman Hannover Belediyesi'nde de bir şekilde koronaya yakalanabilirsiniz, onlara niye bu kural uygulanmıyor? Bir et fabrikasında 6 bin kişiden 2 bini koronaya yakalandı. Bunlar da mı işten atılacak. Bu sakıncalı bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

AKLI SELİM BİR DAVRANIŞ MI?

Açıklamada Almanya'nın seyahat uyarısı yaptığı ülkelere dikkat çekilerek, yalnızca Türkiye'nin ismi zikrediliyor. Zingal bu vurgunun da Türkiye karşıtı bir açıklama olduğunu belirterek, "Çin, Yeni Zellanda da seyahat uyarısının yapıldığı ülkeler arasında. Bu açıklama Türkiye'ye gidenler için yapılıyor. Çünkü işçilerin çoğu oraya gidiyor. Türkiye'ye karşı tehdit uyguluyorlar." diye açıkladı.