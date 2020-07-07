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    • 07.07.2020 21:47
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    Son dakika: 'da bombalı terör saldırısı: 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

    Son dakika haberi... 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı. Terör örgütü /, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

    Tel Abyad'da kalleş saldırı

    Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen ile teröristlerden temizlenen ilçe merkezinde patlama meydana geldi.

    Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

    Yaralılardan durumu ağır olan 4 sivil, Türkiye'ye sevk edildi.

    Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

    Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.

    Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

    Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

    Haberler Dünya Son dakika: Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı
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