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    • Dünya
    • 07.07.2020 16:11
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    • 07.07.2020 16:11
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    Son dakika: 'yı sarsan olay: "Vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in danışmanı İvan Safronov, "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alındı

    Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan yazılı açıklamada, eski gazeteci Safronov'un, askeri-teknik alandaki devlet sırlarını 'nun istihbarat birimlerine ilettiği suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

    Rogozin, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Safronov'un Roscosmos'taki görevi süresince kuruma ilişkin gizli bilgilere erişiminin bulunmadığını söyledi.

    Safronov, 2010-2019 yıllarında Rus gazetesi Kommersant'ta çalışmış, gazete için askeri-teknik konular ve savunma sanayisine ilişkin haberler hazırlamıştı.


    RUS MAKAMLARI DAVA ETMİŞTİ
    Rus makamları, geçen yıl Rus Su-35 savaş uçaklarının 'a teslimatına yönelik haberi nedeniyle Safronov'u "devlet sırrını açığa çıkardığı" gerekçesiyle dava etmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, Safronov'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmadığını savundu.


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