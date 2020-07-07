Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere karşı çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalandı.
Bolsonaro, dün koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kendisini karantinaya almış, tüm programlarını iptal etmişti.
Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınına göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere karşı çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalandı.