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    • 07.07.2020 18:32
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    : Devlet Başkanı Bolsonaro virüse yakalandı

    haberi... Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınına göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.

    Bolsonaro'ya corona şoku!

    Yeni tip virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere karşı çıkan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro e yakalandı.

    Bolsonaro, dün koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kendisini karantinaya almış, tüm programlarını iptal etmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı
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