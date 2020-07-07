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    • 08.07.2020 06:37
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    Son dakika: ABD'de ve Delaware eyaletlerindeki ön seçimleri Biden kazandı

    Son dakika haberine göre, ABD'nin ve Delaware eyaletlerinde yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı kazandı. Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

    O eyaletlerde ön seçimleri Biden kazandı

    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratların başkan adayının belirlenmesine yönelik ön seçimler, dün ve Delaware'de yapıldı.

    açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olan Biden, New Jersey'de yüzde 88,5 ile oyları topladı.

    Demokrat başkan adaylığından çekilmesine rağmen partilerin resmi adaylarını açıklayacağı ağustostaki kongreye kadar oy pusulalarında kalmak isteyen Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 11,5 oranında oy aldı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'dan 7 Temmuz'a ertelenen New Jersey'deki ön seçimlerde, birçok bölgede posta yoluyla oy kullanıldı.

    , ABD Kongresinde 36 yıl temsil ettiği eyalet olan Delaware'de de oyların yüzde 90,4'ünü alırken, Sanders'ın yüzde 6,5 oranında oy elde ettiği kaydedildi.

    28 Nisan'da yapılması planlanan Delaware'deki ön seçimler, Kovid-19 salgını nedeniyle 7 Temmuz'a ertelenmişti.

    RESMİ BAŞKAN ADAYLARI AĞUSTOSTA AÇIKLANACAK
    Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

    Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

    3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.


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