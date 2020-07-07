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    • Dünya
    • 07.07.2020 Gazete
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    , ’de satın aldığı villaya tam 64 milyon dolar ödedi!

    kulüplerinden 'nin sahibi , gayrimenkullerine bir yenisini ekledi. ’de satın aldığı villaya tam 64 milyon dolar ödedi!

    İm'para'tor!
    İngiltere Premier Lig kulüplerinden 'nin sahibi , 29 milyar dolarlık servetiyle dudak uçuklattı. Yatından evlerine kadar her gayrimenkulü mercek altına alındı. Abramovich, şimdi de 'in sahil şehri Hertsliya'da 64 milyon dolara villa satın aldı.



    Bu rakamın, İsrail emlak piyasasında bugüne kadar yapılmış en yüksek fiyatlı satış olduğu açıklandı. 9 bin 500 metrekarelik villanın içinde 3 bin metrekare büyüklüğünde iki konut, tenis kortu ve havuz olduğu açıklandı.
    Haberler Dünya Roman Abramovich, İsrail’de satın aldığı villaya tam 64 milyon dolar ödedi!
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