İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, 29 milyar dolarlık servetiyle dudak uçuklattı. Yatından evlerine kadar her gayrimenkulü mercek altına alındı. Abramovich, şimdi de İsrail'in sahil şehri Hertsliya'da 64 milyon dolara villa satın aldı.
Bu rakamın, İsrail emlak piyasasında bugüne kadar yapılmış en yüksek fiyatlı satış olduğu açıklandı. 9 bin 500 metrekarelik villanın içinde 3 bin metrekare büyüklüğünde iki konut, tenis kortu ve havuz olduğu açıklandı.
Bu rakamın, İsrail emlak piyasasında bugüne kadar yapılmış en yüksek fiyatlı satış olduğu açıklandı. 9 bin 500 metrekarelik villanın içinde 3 bin metrekare büyüklüğünde iki konut, tenis kortu ve havuz olduğu açıklandı.