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    • 08.07.2020 01:46
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    Afrika ülkesi felaketi yaşıyor! 10 bin yeni vaka

    Cumhuriyeti'nde, verilerine göre son 24 saatte 10 bin 134 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.

    Afrika ülkesi felaketi yaşıyor! 10 bin yeni vaka

    Cumhuriyeti'nde, verilerine göre son 24 saatte 10 bin 134 kişide yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 134 artışla 215 bin 855'e yükseldi.

    Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 907 bin 532 test yapıldı.

    Son 24 saatte 192 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 3 bin 502'ye yükseldi.

    Kovid-19 vakalarından 102 bin 299'u ise iyileşti.

    En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

    Güney , Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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