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    • Dünya
    • 07.07.2020 21:12
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    • 07.07.2020 21:12
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    'de kahve alan kadına islamofobik saldırı

    ’nin eyaletinde Müslüman bir kadının aldığı kahvenin kabının üstüne ismi yerine, ’ın İngilizce kısaltılması "" yazılması tepki topladı.

    ABD'de kahve alan kadına islamofobik saldırı

    'nin eyaletinde yerel medyadaki haberlere göre, St. Paul şehrinde mağazası içinde bulunan kahve zinciri dükkanından kahve almak isteyen Aishah adlı başörtülü kadın, kahvesini aldıktan sonra kahve kabının üstünde 'ın İngilizce kısaltması olan "" yazıldığını gördü.

    Güvenlik nedeniyle tam ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki , kahve kabının üstüne terör örgütünün isminin yazılması nedeniyle aşağılandığını hissettiğini belirterek, "İçeceğimi aldığımda üzerindeki yazıdan dolayı şoke oldum." dedi.

    Minnesota Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein, Target hakkında ayrımcılıktan dava açmayı planladıklarını belirterek, "Müslüman toplumundan birini terörist organizasyonla özdeşleştirmek ayrımcılık ve İslamofobia'dır." ifadesini kullandı.

    Target'ten yapılan açıklamada ise olayın araştırıldığı ve çalışanın, Müslüman kadının ismini yanlış anladığı için o şekilde yazdığı savunularak, özür dilendi.

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