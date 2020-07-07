



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözleri Çin ve ABD arasında TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamaları konusunda halihazırda gerilim yaşanan bir ortamda geldi.

Fox News'de kendisine yöneltilen "ABD TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarını yasaklamalı mı?" sorusuna, "Bu konuyu oldukça ciddiye alıyoruz ve bunu yollarını araştırıyoruz" şeklinde yanıtladı. Pompeo, "Bu konu üzerine epeydir çalışıyoruz" dedi.

