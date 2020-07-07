ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözleri Çin ve ABD arasında TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamaları konusunda halihazırda gerilim yaşanan bir ortamda geldi.
Fox News'de kendisine yöneltilen "ABD TikTok ve diğer sosyal medya uygulamalarını yasaklamalı mı?" sorusuna, "Bu konuyu oldukça ciddiye alıyoruz ve bunu yollarını araştırıyoruz" şeklinde yanıtladı. Pompeo, "Bu konu üzerine epeydir çalışıyoruz" dedi.
TikTok CNBC'nin konuya ilişkin yorum talebine dönüş sağlamadı. Tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından TikTok Hong Kong'dan çekiliyor.
ByteDance Ltd.'nin TikTok uygulamalsı Hong Kong'ûn mobil mapazalarından gelecek günlerde çıkarak Pekin'in ulusal güvenliği tehdit kapsamında geri çekilen ilk internet hizmeti olacak.
Bu duyuru, Facebook'dan Google'a ve Twitter'a kadar birçok internet devinin ulusal güvenlik yasasına karşı muhalif tavrını göstermesinin ardından geldi.
CNBC'de yer alan habere göre, Çinli sahipliğine rağmen operasyonlarını Pekin'den bağımsız sürdürdüğünü iddia eden TikTok'un Hong Kong'dan çıkmasının sebebinin içerik sansürleme ya da kullanıcı bilgisi paylaşma taleplerinden kaynaklı olabileceği belirtiliyor.
TİKTOK: İDDİALAR TEMELSİZ
Kullanıcıların kısa video içerikleri yayınlamasını sağlayan TikTok'un sahibi Pekin merkezli ByteDance adlı şirket. Amerikalı siyasetçiler Çin ile bağlantısı nedeniyle şirketin, Çin Komünist Partisi'ne istihbarat aktarmaya zorlanabileceği iddiasıyla ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor.
TikTok ise veri merkezlerinin Çin'in dışaında olduğunu ve Çin yasalarına tabi olmadıklarını, Amerikalı kullanıcıların verilerinin ABD'de muhafaza edildiğini belirtiyor.
Mayıs ayında CNN'e konuşan bir TikTok sözcüsü, ulusal güvenlik kaygılarının "temelsiz" olduğunu söylemişti.
TikTok ABD ve diğer batılı ülkelerde oldukça popüler. Uygulama, yılın ilk üç ayında 315 milyon kez indirilmiş. Sensor Tower adlı teknoloji analiz şirketine göre, cep telefonu uygulamalarının bir çeyrek dönemde indirilme oranı bakımından bu bugüne dek kaydedilmiş en yüksek rakam.
Ancak TikTok diğer ülkelerde de engellerle karşılaşabiliyor. Geçen hafta Hindistan hükümeti, "ülkenin egemenlik ve bütünlüğüne tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle TikTok'u ve diğer tanınmış Çin kökenli uygulamaları yasaklayacağını açıklamıştı.
Hindistan ile Çin arasındaki ihtilaflı Keşmir sınırında geçen ay meydana gelen çatışmanın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.