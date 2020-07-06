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    • 06.07.2020 18:11
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    Son dakika: 'de nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

    Son dakika haberi... 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi. Vaka sayısı ise son 24 saatte 352 artışla 285 bin 768 oldu.

    İngiltere'de son rakamlar dikkat çekti

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 236'ya yükseldi.

    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

    VAKA SAYISI 285 BİN 768 OLDU
    Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

    Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

    İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı
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