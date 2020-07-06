ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir astronot tarafından uzaydan çekilen Ankara fotoğrafını yayınladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımı sosyal medyadaki Türk kullanıcılar mesaj yağmuruna tuttu.
BİR HAFTADA 2. ANKARA GÖRSELİ
Görsele Anıtkabır ve otoyalların yanına sadece Ankara'nın Sincan ilçesi etiketlendi. Ankara'nın gece çekilen fotoğrafına düşülen not da dikkatlerden kaçmadı. NASA'nın bu hafta ikinci Ankara görselli paylaşımı "bir mesaj mı veriliyor" şüphesi uyandırdı.
"GECENİN KARANLIĞINDA PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"
NASA, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa bu sözleri yazdı:
"Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak."
Dikkat çeken fotoğrafa bir kullanıcı "Hayırdır, Ankara paylaşımı falan... Karanlık bir gece de bir planınız mı var?" derken bir başka kullanıcı da "Koskoca İstanbul yerine neden Ankara?" yorumunda bulundu.
ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE TÜRKÇE PAYLAŞTI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi hesabından NASA'nın fotoğrafını alıntılayarak Türkçe çevirisiyle paylaştı.