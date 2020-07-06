"GECENİN KARANLIĞINDA PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

NASA, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa bu sözleri yazdı:

"Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak."

Dikkat çeken fotoğrafa bir kullanıcı "Hayırdır, Ankara paylaşımı falan... Karanlık bir gece de bir planınız mı var?" derken bir başka kullanıcı da "Koskoca İstanbul yerine neden Ankara?" yorumunda bulundu.