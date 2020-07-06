Şu anda terk edilmiş halde bulunan ve yarasaların yuvası olan madenden alınan örnekler tekrar incelendi.

GENETİK OLARAK CORONA VİRÜSE YÜZDE 96,2 ORANINDA BENZİYOR

İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada ise, 2013 yılında RaBtCoV / 4991 olarak adlandırılan virüsün, şimdi Covid-19'a neden olan SARS-Cov-2'ye genetik olarak yüzde 96,2 oranında benzediği görüldü.

Covid-19'a çok benzer bir vürüsün Mojiang'daki yarasalarda dolaştığı keşfi salgına neden olan yeni tip corona virüsün kaynağı hakkında şüphe uyandırdı.