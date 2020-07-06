Gunn, yaptığı açıklamada, Mecliste temas halinde olduğu bir milletvekilinde Kovid-19 görülmesinin ardından yaptırdığı testte sonucun pozitif olduğunu belirtti.

Gunn, Kovid-19 taşıyan diğer milletvekilinin kim olduğunu açıklamazken, henüz hastalık semptomu göstermediğini, yakın temasta olduğu kişileri bilgilendirerek kendisini karantinaya aldığını ifade etti.

Gunn'ın açıklama yaptığı gün eyalette son 24 saatte 200 yeni vakanın görüldüğü, virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalette bugüne dek 30 bin 900 vaka görülürken, 1111 kişi yaşamını yitirdi.