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    • 05.07.2020 17:01
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    Son dakika: 'daki 'ne hava saldırısı düzenlendi

    Gelen son dakika haberine göre,  su yetkilisi, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

    Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

    'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

    İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya su yetkilisi, AA muhabirine Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece saatlerinde kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söyledi.

    Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğünü kaydetti.

    Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

    Libya hükümeti henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

    Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'ne yönelik hava saldırısının, 'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.

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