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    • 05.07.2020 17:23
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    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'tan 'a tehdit: Engelleyeceğiz

    Son dakika haberine göre, a sahip olacak bir 'ın, İsrail'in yanı sıra bölge ve dünya için de bir tehdit olduğunu iddia eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bunun (İran'ın nükleer silah geliştirmesi) olmasını ve İran'ın terörü yaymasını engellemek için her şeyi yapacağız." mesajını verdi.

    İran'ı açık açık tehdit etti! Engelleyeceğiz...

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, 'ın 'nde meydana gelen olayla ilgili "İran'da yaşanan her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok." dedi.

    Gantz, İsrail radyosunda katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "İRAN'I ENGELLEYECEĞİZ"

    İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde perşembe günü yaşanan "olayın" arkasında İsrail'in mi olduğu sorusuna Gantz, "İran'da yaşan her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok." yanıtını verdi.

    a sahip olacak bir İran'ın, İsrail'in yanı sıra bölge ve dünya için de bir tehdit olduğunu öne süren Gantz, "Bunun (İran'ın nükleer silah geliştirmesi) olmasını ve İran'ın terörü yaymasını engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Uluslararası basında çıkan haberlerde, Natanz Nükleer Tesisi'nde perşembe günü yaşanan ve tesisin çelik konstrüksiyonunda hasara yol açan "olayın" arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

    İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi de tesiste meydana gelen "olayın" nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söylemişti.

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