"GÜMÜŞ MASKE TAKAN BİRİNİ GÖRDÜM VE AKLIMA BU FİKİR GELDİ"

Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi. Kurade altın maske fikriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada, Kolhapur'da gümüş maske giyen bir adamın videosunu gördüm ve sonra altın maske giymek aklıma geldi. Bir kuyumcu ile konuştum ve bir hafta içinde bana bu altın maskeyi verdi." dedi.