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    • Dünya
    • 04.07.2020 Gazete
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    Uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar ödediler!

    salgını nedeniyle seyahatler askıya alındı. Uçak yolculuğunu özleyenler ise sınırları zorladı. 'da 60 kişi, 'nda bindikleri uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar para saydı!

    Uçmuş bunlar

    salgını nedeniyle seyahatler askıya alındı. Uçak yolculuğunu özleyenler ise sınırları zorladı. 'da 60 kişi, 'nda bindikleri uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar para saydı!

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    Haberler Dünya Uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar ödediler!
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