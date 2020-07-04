Uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar ödediler!

COVİD-19 salgını nedeniyle seyahatler askıya alındı. Uçak yolculuğunu özleyenler ise sınırları zorladı. Tayvan'da 60 kişi, Songshan Havalimanı'nda bindikleri uçakta sadece 15 dakika kalıp hatıra fotoğrafı çektirmek için bin 500 dolar para saydı!

