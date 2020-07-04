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    • 04.07.2020 18:29
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    Son dakika: 'te operasyonu: 3 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'ın kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

    Irak Kerkük'te DEAŞ operasyonu

    'ın kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı.

    Kerkük Emniyeti Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Reşad kasabası yakınında düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını bildirdi.

    Kerkük polisinin kasaba sakinlerinden gelen bir ihbar üzerine operasyon düzendiğini ifade eden Kamil, kasabanın yakınındaki kırsal bölgede hafif silah, yaşam malzemesi ve sahte kimlik ele geçirdiklerini kaydetti.

    Kamil, yakalanan DEAŞ'lıların resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

    DEAŞ, Haziran 2014'te , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


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