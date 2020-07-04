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    • 04.07.2020 09:49
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    Son dakika: Başkanı ’un oğlu Trump Jr’ın kız arkadaşı koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberine göre dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Başkanı ’ın yakın çevresine de sıçradı. Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın sevgilisi virüse yakalandı. Eski bir çalışanı olan Guilfoyle’nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.’a da testler uygulandı.

    Trump’a koronavirüs şoku!

    Başkanı Donal Trump'ın aynı adı taşıdığı oğlu Jr'un kız arkadaşı ve eski sunucusu , Başkan Trump'la birlikte Güney Dakota'daki çalışmalarına katılmayı planladı.



    Ancak, Guilfoyle'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından seçim gezisine katılamadığı belirtildi. Eski bir Fox News çalışanı olan Guilfoyle'nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.'a da testler uygulandı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump Jr.'ın testleri negatif çıktı.

    TRUMP'TAN "ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR" AÇIKLAMASI
    Trump, vakaların hızla artmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Koronavirüsü vakalarında artış var çünkü testlerimiz çok büyük ve çok iyi. Herhangi bir ülkeden çok daha büyük. Bu harika bir haber. Daha da harika haber ise ölüm oranları düşüyor. Ayrıca gençler daha kolay ve daha çabuk iyileşiyor" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump’un oğlu Trump Jr’ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle koronavirüse yakalandı
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