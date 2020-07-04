Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı (İhvan), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin meşruiyetini tanımayı hiçbir surette kabul etmediğini ve Mısır'daki sistemin değişmesi için tüm ulusal güçlere elini uzattığını belirtti.

İhvan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle ülke yönetiminden el çektirildiği 3 Temmuz 2013 tarihinin 7. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sisi'nin meşruiyetini tanımayı hiçbir surette kabul etmediği ve ülkedeki sistemin değişmesi için tüm ulusal güçlere elini uzattığı ifade edildi.