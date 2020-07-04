Kuzey Koreli yetkili, ABD ile nükleer görüşmeleri devam ettirme planlarının olmadığını belirtti.

Yonhap ajansındaki habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Çoe son-hui, yaptığı açıklamada ABD'nin Pyongyang yönetimine yönelik "düşmanca" politikaları bırakmadığı sürece, bu ülke ile nükleer müzakereleri sürdürme planlarının bulunmadığını ifade etti.

Çoe, "Önceki zirvede yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikaları sürdüren ABD ile görüşmek veya anlaşma yapmak mümkün mü?" ifadesini kullandı.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, perşembe günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın seçimlerden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ekim ayında sürpriz bir zirve gerçekleştirebileceğini öne sürmüştü.