Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından tutuklu iken hapiste intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili, eski kız arkadaşı ve ortağı Ghislaine Maxwell (58) de hapse atıldı.
Epstein'le çocuk istismarı zinciri kurduğu sırada beraber çalışmak ve bazen de istismara ortak olmakla suçlanan Maxwell'in tutuklanmasının ardından, Prens Andrew'a ifade vermesi çağrısı yapıldı. Prens Andrew'un Maxwell ile de arkadaş olduğu biliniyor.
Virginia Giuffre adlı kadın, 18 yaşından küçükken Maxwell'in evinde Prens Andrew ile seks yapmaya zorlandığını açıklamıştı. Andrew suçlamaları reddetmişti.
SAVCI İFADEYE ÇAĞIRDI
FBI'ın ifade çağrılarına olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ın annesi Kraliçe'den yardım istediği iddia edildi.
Epstein gibi seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve 35 yıl hapsi istenen Maxwell'in, ABD eski Başkanı Barack Obama, Bill Clinton ve Donald Trump'ı zora sokacak bazı bilgilere de sahip olduğu da ileri sürüldü...
1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, New Hampshire'deki bu malikanede yakalanıp tutuklandı.
Epstein'le çocuk istismarı zinciri kurduğu sırada beraber çalışmak ve bazen de istismara ortak olmakla suçlanan Maxwell'in tutuklanmasının ardından, Prens Andrew'a ifade vermesi çağrısı yapıldı. Prens Andrew'un Maxwell ile de arkadaş olduğu biliniyor.
Virginia Giuffre adlı kadın, 18 yaşından küçükken Maxwell'in evinde Prens Andrew ile seks yapmaya zorlandığını açıklamıştı. Andrew suçlamaları reddetmişti.
SAVCI İFADEYE ÇAĞIRDI
FBI'ın ifade çağrılarına olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ın annesi Kraliçe'den yardım istediği iddia edildi.
Epstein gibi seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve 35 yıl hapsi istenen Maxwell'in, ABD eski Başkanı Barack Obama, Bill Clinton ve Donald Trump'ı zora sokacak bazı bilgilere de sahip olduğu da ileri sürüldü...
1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, New Hampshire'deki bu malikanede yakalanıp tutuklandı.