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    • Dünya
    • 04.07.2020 Gazete
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    tutuklandı! Konuşursa Prens’i yakacak

    Milyarder Epstein ve ’e küçük kız bulmakla suçlanan medya patronunun kızı tutuklandı. Vereceği ifade ile Kraliyet ailesini ve eski başkanlarını zora sokabileceği açıklandı.

    Konuşursa Prens’i yakacak
    Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından tutuklu iken hapiste eden milyarder davasıyla ilgili, eski kız arkadaşı ve ortağı (58) de hapse atıldı.

    Epstein'le çocuk istismarı zinciri kurduğu sırada beraber çalışmak ve bazen de istismara ortak olmakla suçlanan Maxwell'in tutuklanmasının ardından, 'a ifade vermesi çağrısı yapıldı. Prens Andrew'un Maxwell ile de arkadaş olduğu biliniyor.

    Virginia Giuffre adlı kadın, 18 yaşından küçükken Maxwell'in evinde Prens Andrew ile seks yapmaya zorlandığını açıklamıştı. Andrew suçlamaları reddetmişti.



    SAVCI İFADEYE ÇAĞIRDI
    FBI'ın ifade çağrılarına olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ın annesi Kraliçe'den yardım istediği iddia edildi.

    Epstein gibi seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve 35 yıl hapsi istenen Maxwell'in, eski Başkanı , ve 'ı zora sokacak bazı bilgilere de sahip olduğu da ileri sürüldü...



    1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine Maxwell, New Hampshire'deki bu malikanede yakalanıp tutuklandı.

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