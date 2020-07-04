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    • 04.07.2020 07:36
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    'nden ya karşı yasal düzenleme

    , Facebook, ve Twitter gibi platformlarına karşı yasal düzenleme getirdi. 'nun açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olacak.

    AB’den sosyal medyaya karşı yasal düzenleme
    İngıltere, , gibi Avrupa ülkeleri, sosyal ağlara yönelik düzenleme ve denetleme yasalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal ağlara karşı bir yasal adım da 'nden () geldi. AB, Facebook, ve Twitter gibi platformlarına karşı yasal düzenleme getirdi. 'nun açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olacak. Öte yandan sosyal medya platformu Twitter, ırkçı anlamlar içeren "master / efendi, "slave / köle", "blacklist / karaliste" gibi terimleri, bilgisayar yazılımlarından çıkarmaya karar verdi.

    Haberler Dünya Avrupa Birliği'nden sosyal medyaya karşı yasal düzenleme
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