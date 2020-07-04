



HEDEFLİ SALDIRI

Polis şefi, şüphelinin gözaltına alındığını ve bunun "hedefli bir saldırı" olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Bir grup eylemci geçen hafta Seattle Belediyesini işgal etmiş ve binaya "Seattle Özerk Bölgesi" tabelası asmıştı.



