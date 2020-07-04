NBC CANLI YAYIN YAYINLA İFŞA ETTİ

Amerikan NBC televizyonu FETÖ'nün Kaliforniya'daki sözleşmeli okullarının önünde canlı yayın yaparak, okulun milyonlarca dolar "Federal Küçük İşletmeler Borcu" aldığını duyurdu. Federal Eğitim Hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını iç ettiği için daha önce soruşturma geçiren okulun aldığı milyonlarca dolarlık yeni borcu ise koronavirüs döneminde küçük özel işletmelerinin hayatta kalabilmesi için kullandığı belirtildi.