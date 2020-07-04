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    • Dünya
    • 04.07.2020 17:18
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    • 04.07.2020 17:50
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    'de gündem ! Devleti dolandırdılar

    Sapkın terör örgütü 'yi de dolandırmış. Yeni tip önlemleri kapsamında Federal Hükümet tarafından küçük işletmelere verilen yardımı terör örgütünün sözleşmeli okulları için aldığı belirtildi. FETÖ'ye kaptırılan 15.8 milyon dolar, Amerikan TV'si 'den duyuruldu.

    FETÖ ABD'yi dolandırdı

    Fetulahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönetildiği sistemi de dolandırdı. Haşhaşilerin devletin küçük işletmelere verdiği Kovid-19 yardımını da aldığı ortaya çıktı.

    NBC CANLI YAYIN YAYINLA İFŞA ETTİ

    Amerikan NBC televizyonu FETÖ'nün Kaliforniya'daki sözleşmeli okullarının önünde canlı yayın yaparak, okulun milyonlarca dolar "Federal Küçük İşletmeler Borcu" aldığını duyurdu. Federal Eğitim Hibeleriyle Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını iç ettiği için daha önce soruşturma geçiren okulun aldığı milyonlarca dolarlık yeni borcu ise koronavirüs döneminde küçük özel işletmelerinin hayatta kalabilmesi için kullandığı belirtildi.

    DEV BORÇ

    Kanal, FETÖ okulunun uzmanları endişelendirdiğini açıkladı. FETÖ okullarına ilişkin ABD'de ulusal bir kanalda ilk kez böylesine geniş bir habere yer verildi. 23 Haziran'da yayınlanan haber ABD'de büyük ses getirdi. Haberde FETÖ Okulu Magnolia Schools'un (Manolya Okulları) ABD'de küçük işletmelere verilen "Maaş Ödeme Koruma Programı" (PPP) kapsamında koronavirüs önlemleri esnasında 15.8 milyon dolarlık borç aldığı belirtildi.

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