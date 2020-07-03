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    • Dünya
    • 03.07.2020 Gazete
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    Keşmir'den tüm dünyayı yasa boğan o görüntü!

    Müslümanların yaşadığı 'de Hint polisi 'ı kurşuna dizdi. Minik yavrunun dedesinin üzerine çıkıp ağlaması, dünyayı ayağa kaldırdı. İşte Takvim Gazetesi’nin 3 Temmuz 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Keşmir dehşeti
    Müslümanların yaşadığı 'de Hint polisi 'ı kurşuna dizdi. Minik yavrunun dedesinin üzerine çıkıp ağlaması, dünyayı ayağa kaldırdı.

    KOMÜNİSTLERİ DEVİRDİ
    Fransa'da bağımsız aday Türk siyasetçi Metin Yavuz, başkent Paris'te Valenton Belediye Başkanı seçildi. Yavuz, 99 yıllık komünist yönetime son verdi.


    MERKEL'DEN ACI İTİRAF
    Almanya Başbakanı Merkel, virüs sebebiyle Avrupa'nın tarihin en zor durumunda bulunduğunu söyledi. "Virüs kaybolmadı ancak Covid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz" dedi.

    PUTİN 12 YIL DAHA BAŞKAN
    Rusya'da oy kullanma işleminde sonuçlar belli oldu. Halkın yüzde 78'i anayasa değişikliğini onayladı. Yüzde 22 oranında değişikliğe "hayır" çıktı. Putin, görev süresinin sona ereceği 2024'ten itibaren 6'şar yıldan 2 dönem daha başkan seçilmesi halinde 2036'a kadar iktidarda kalacak.

    Haberler Dünya Keşmir'den tüm dünyayı yasa boğan o görüntü!
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