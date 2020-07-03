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    • Dünya
    • 03.07.2020 Gazete
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    ’in patronu 4’üncü kez baba oldu

    Milyarder iş insanı ve ’in patronu , 4’üncü kez babalık sevinci yaşadı. 'de doğan bebeğe ‘Ace’ ismi verildi...

    Baba 'Formül'a!

    Milyarder iş insanı ve 'in eski sahibi Bernie Ecclestone, 4'üncü kez baba oldu. 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi'nin 'de dünyaya getirdiği bebeğe 'Ace' ismi verildi. Fabiana, "Çok kolay oldu. Tanrı'ya şükürler olsun" dedi. Erkek çocuk sahibi olan Ecclestone'un ilk evliliğinden 65 yaşında Deborah isminde; ikinci eşi olan eski model Hırvat Slavica Radic'ten ise 36 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde üç kızı da bulunuyor.



    Ecclestone, dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim... 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav ise dünyadaki en yaşlı baba olan kişi.



    Ecclestone'un ikinci çocuğu Tamara 36 yaşında...

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