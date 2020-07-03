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    • Dünya
    • 03.07.2020 Gazete
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    ’deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı

    'deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı. MD 'ndeki Türk ekibinden, dirençli meme kanserine çare olacak ilaç çıkacak.

    Kansere göğüs gerdiler
    ABD'deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı. MD 'ndeki Türk ekibinden, dirençli meme kanserine çare olacak ilaç çıkacak.


    Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, yaklaşık 10 yıldır çalıştıkları "gen susturma yöntemi"nin klinik öncesi son ayağı için, geçen ay 2.1 milyon dolarlık fon kazandı. Prof. Dr. Özpolat, "Çok yakında müjdeyi vereceğiz" açıklamasını yaptı.




    Türk ekipte Biyolog Nermin Mak ve Dr. Göknur Kara var.
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