ABD'deki Türk ekip meme kanserine çare olacak ilaç çalışmasında sona yaklaştı. Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'ndeki Türk ekibinden, dirençli meme kanserine çare olacak ilaç çıkacak.
Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, yaklaşık 10 yıldır çalıştıkları "gen susturma yöntemi"nin klinik öncesi son ayağı için, geçen ay 2.1 milyon dolarlık fon kazandı. Prof. Dr. Özpolat, "Çok yakında müjdeyi vereceğiz" açıklamasını yaptı.
Türk ekipte Biyolog Nermin Mak ve Dr. Göknur Kara var.
Prof. Dr. Bülent Özpolat ve ekibi, yaklaşık 10 yıldır çalıştıkları "gen susturma yöntemi"nin klinik öncesi son ayağı için, geçen ay 2.1 milyon dolarlık fon kazandı. Prof. Dr. Özpolat, "Çok yakında müjdeyi vereceğiz" açıklamasını yaptı.
Türk ekipte Biyolog Nermin Mak ve Dr. Göknur Kara var.