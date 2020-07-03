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    • Dünya
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    • 03.07.2020 11:46
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    'de korkunç bilanço! vaka sayısında yeni rekor!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip en çok ’yi vurdu. Gelen son dakika haberine göre günlük vaka sayısında ABD yeni bir rekora ulaştı.

    ABD'de korkunç bilanço! Koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

    (Covid-19) salgınının en yoğun yaşandığı ülke olan 'de son 24 saatte 55 bin yeni vaka tespit edildi.

    Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasının ilk sırada yer alan ABD'de son 24 saatte 55 bin 274 kişiye koronavirüs bulaştığı açıklandı.

    Reuters'ın son dakika uyarısıyla geçtiği habere göre Florida eyaletinde 10 bin vaka görüldü.

    California'da ise vakalarda %37'lik bir artış olduğu uyarısı yapıldı.

    ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı sa 130 binin üzerinde.

    Günlük vaka sayısındaki önceki rekor salgının 'daki merkez üssü haline gelen 'da idi. Brezilya'daki rekor günlük vaka sayısı 54 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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