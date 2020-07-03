FRED ALKOLDEN ÖLDÜ

Mary, Donald Trump'ın 1981'de 42 yaşında alkolizmden ölen kardeşi Fred Trump Jr.'ın kızı. Kitapta Mary, New York'taki Trump ailesinin evinde tanık olduğu olayları anlatıyor. Mary'nin Fred isimli bir erkek kardeşi de bulunuyor.

Fred'in ölümü, aile içindeki krizin de başlangıcı olmuş. Fred'in çocukları, büyükbabadan kalan mirasla ilgili olarak, amcaları Donald Trump ve diğer üç kardeşe karşı 2000 yılında dava açmış.

Aynı yıl New York Daily Star gazetesine bir röportaj veren Mary Trump, amcaları Donald ve Robert ile halası Maryanne'nin miras paylaşımı ve beyin felci olan yeğenlerine karşı davranışları nedeniyle kendilerinden utanması gerektiğini söylemiş.