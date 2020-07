'TRAVMA, İHMAL, TACİZ

Mary Trump'ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı da iddia ediliyor.

Baskıya hazırlanan Simon & Schuster yayınevi, kitabı "Donald Trump ve onu o yapan zehirli ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak. Travma, yıkıcı ilişkiler ile ihmal ve tacizin trajik bileşimi" diye tanımlıyor.

Aynı yayınevi, geçen hafta, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da geçirdiği 17 ayı anlattığı "Olayın Olduğu Oda" (The Room Where It Happened) adlı kitabı da yayımlamıştı.