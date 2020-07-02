Worldometer verilerine göre; ABD'de son 24 saat içerisinde 51 bin 97 yeni vaka ve 676 ölüm bildirerek, toplamda 2 milyon 779 bin 953 vaka ve 130 bin 798 ölümü doğrulandı.

Haber7'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, FOX'a verdiği mülakatta, "Koronavirüste çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Bence, bu bir noktada bir anda ortadan kalkacak, öyle umuyorum" dedi. Bilimsellikten uzak olduğu tartışmalarını alevlendiren bu açıklama, ABD basını tarafından manşetlerden verildi.





Amerika'da dün de 46 bin vaka görülmüştü. 20 binlere kadar düşen ancak son dönemde tekrar artışa geçen sayılarda, polis tarafından öldürülen George Floyd protestolarının etkili olduğu belirtiliyor.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 741 artarak 28 bin 510'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 834'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı.

