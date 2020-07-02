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    • 02.07.2020 10:48
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    Malezyalı STK'dan destek: bir dir ve cami olarak itibar görmesi gerekir

    Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (), 'nın olarak açılmasına destek açıklamasında bulundu. MAPIM Başkanı Hamid, "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir" dedi.

    İşte Ayasofya'nın aslına dönmesine destek veren ülke

    MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayasofya bir camidir ve cami olarak itibar görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

    "TÜRKİYE'DEKİ MÜSLÜMANLARIN HAKKI BUGÜNE KADAR ENGELLENMİŞTİR"

    ABD ve Avrupa ülkelerinden Ayasofya'nın ibadete açılması teşebbüsüne yönelik eleştirilere tepki gösteren Mohd Azmi, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Avrupa Birliği ve ABD bu meseleden elini çekmelidir. Zira Ayasofya'yı Allah'ın evi olarak yeniden düzenlemek Türkiye'deki Müslümanların hakkıdır. Bugüne kadar Müslümanların hakkı sürekli engellenmiştir."

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