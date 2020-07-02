Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

Kapalı Maraş, Gazimağusa ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede Özersay, Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve bu süreçte son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Özersay, Maraş'la ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile imzalanan protokol çerçevesinde sahadaki çalışmaların da son aşamada olduğunu kaydetti.