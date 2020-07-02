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    • 02.07.2020 17:36
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    Dışişleri Bakanı Özersay tarihi hamleyi açıkladı: "'ın açılması çalışmalarında son aşamaya gelindi"

    1974 yılından bu yana kapalı olan Maraş için tarihi bir gelişme yaşandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı , ’ın KKTC yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve son aşamaya gelindiğini açıkladı.

    KKTC için tarihi hamle! Son aşamaya gelindi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve son aşamaya gelindiğini belirtti.

    Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti.

    Kapalı Maraş, Gazimağusa ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede Özersay, Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve bu süreçte son aşamaya gelindiğini bildirdi.

    Özersay, Maraş'la ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile imzalanan protokol çerçevesinde sahadaki çalışmaların da son aşamada olduğunu kaydetti.

    MARAŞ AÇILIMI

    KKTC'de geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

    Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına Özersay da katılırken KKTC Başbakanı Ersin Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

    Son olarak Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

    Haberler Dünya KKTC Dışişleri Bakanı Özersay tarihi hamleyi açıkladı: "Kapalı Maraş'ın açılması çalışmalarında son aşamaya gelindi"
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