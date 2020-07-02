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    • Dünya
    • 02.07.2020 12:28
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    • 02.07.2020 12:28
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    'dan korkunç haber! tesiste meydana geldi

    Son dakika haberine göre, ’da Nataz Tesisi’nin açık alanında, bu sabah meydana gelen da yapımı devam eden nükleer tesisin zarar gördüğü duyuruldu. Yetkililer, kaza için "" ifadesi kullanıldı. Kazada can kaybının olmadığı belirtildi.

    Nükleer tesiste yangın alarmı! Ülke harekete geçti...
    Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, da can kaybının olmadığı kazanın nasıl ortaya çıktığı konusunda araştırmaların yapıldığını belirtirken, Nataz Kaymakamı Ramazan Ali Ferdevsi kaza için " yangın" ifadesini kullandı.

    Kazanın radyoaktif kirliliğe yol açma olasılığının olmadığını belirten Kemalvendi, "tesisin aktif olmamasından dolayı kaygılanacak bir durum yok " diye konuştu..
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