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    • 02.07.2020 23:51
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    'de ten ölenlerin sayısı 44 bine dayandı!

    'de nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 43 bin 995’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 283 bin 757 olarak açıklandı.

    İngiltere'de çarpıcı rakamlar!

    'de nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 43 bin 995'e yükseldi.

    nın Twitter üzerinden yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 995'e çıktı.

    VAKA SAYISI 83 BİN 757 OLARAK AÇIKLANDI
    Ülkede vaka sayısı 576 artarken toplam vaka sayısı yapılan yeniden değerlendirme ile 283 bin 757 olarak açıklandı. Ayrıntıları paylaşılmayan yeni değerlendirmenin sonucu olarak ülkedeki resmi toplam vaka sayısı dün açıklanan 313 bin 483 sayısının yaklaşık olarak 30 bin vaka gerisine düşmüş oldu.

    İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve 'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 bine dayandı!
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