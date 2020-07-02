Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.07.2020 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 11:41
    ABONE OL

    ’da 26 günlük i besledikleri sında

    ’da 26 günlük , cinsi köpeğin evdeki sı sonucu ağır yaralanarak, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailenin 9 yıl bekledikten sonra evlat sahibi oldukları belirtilirken, evdeki labrador cinsi köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği düşünülüyor.

    İkiz bebekler Labrador saldırısında öldü

    Brezilya'nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi Elaine Novais'in (29) komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

    Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

    KISKANÇLIK OLABİLİR

    Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi'ne kaldırılmadan önce Novais'in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.

    9 YILDIR BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORLARDI

    Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.

    Haberler Dünya Brezilya’da 26 günlük ikiz bebekleri besledikleri Labrador saldırısında öldü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri