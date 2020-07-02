KISKANÇLIK OLABİLİR

Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi'ne kaldırılmadan önce Novais'in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.