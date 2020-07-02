Akdeniz ve Ege'de normalleşme sezonu 'pahalı' başladı. Tatil cenneti Bodrum'da döner 370, pide ise 185 liraya satıldı! Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fahiş fiyatları "Parası olan versin, bana ne" diye savunmaya çalıştı. Bodrum'daki uçuk fiyatlar, İngiliz basınında da yer aldı. Daily Mail, ilçedeki yemek fiyatlarındaki farklılığa vurgu yaptı. Belediye başkanının sözlerini ti'ye aldı.
TÜRKLER GELSİN
Yunanistan, dün itibariyle yurt dışı uçuşlarına başladı. Ancak ülkemizi liste dışında bıraktı. Türklerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinde oteller boş kalınca Yunan turizmciler, isyan bayrağını açtı! Geçen yıl Taşoz'u 60 bin Türk turistin ziyaret ettiğini söyleyen Taşoz Otelciler Birliği Başkanı Dimitrios Papadimitriu "Türkiye'ye izin verilsin" çağrısı yaptı.
TÜRKLER GELSİN
Yunanistan, dün itibariyle yurt dışı uçuşlarına başladı. Ancak ülkemizi liste dışında bıraktı. Türklerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinde oteller boş kalınca Yunan turizmciler, isyan bayrağını açtı! Geçen yıl Taşoz'u 60 bin Türk turistin ziyaret ettiğini söyleyen Taşoz Otelciler Birliği Başkanı Dimitrios Papadimitriu "Türkiye'ye izin verilsin" çağrısı yaptı.