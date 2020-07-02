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    • Dünya
    • 02.07.2020 Gazete
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    'daki pahalı fiyatlar dünya basınında

    ve Ege'de normalleşme sezonu 'pahalı' başladı. Tatil cenneti 'da döner 370, pide ise 185 liraya satıldı! Bodrum Belediye Başkanı , fahiş fiyatları "Parası olan versin, bana ne" diye savunmaya çalıştı. Bodrum'daki uçuk fiyatlar, İngiliz basınında da yer aldı. , ilçedeki yemek fiyatlarındaki farklılığa vurgu yaptı. Belediye başkanının sözlerini ti'ye aldı.

    'Pide' bize sor!
    Akdeniz ve Ege'de normalleşme sezonu 'pahalı' başladı. Tatil cenneti 'da döner 370, pide ise 185 liraya satıldı! Bodrum Belediye Başkanı , fahiş fiyatları "Parası olan versin, bana ne" diye savunmaya çalıştı. Bodrum'daki uçuk fiyatlar, İngiliz basınında da yer aldı. , ilçedeki yemek fiyatlarındaki farklılığa vurgu yaptı. Belediye başkanının sözlerini ti'ye aldı.





    TÜRKLER     GELSİN
    Yunanistan, dün itibariyle yurt dışı uçuşlarına başladı. Ancak ülkemizi liste dışında bıraktı. Türklerin en çok tercih ettiği tatil bölgelerinde oteller boş kalınca Yunan turizmciler, isyan bayrağını açtı! Geçen yıl Taşoz'u 60 bin Türk turistin ziyaret ettiğini söyleyen Taşoz Otelciler Birliği Başkanı Dimitrios Papadimitriu "Türkiye'ye izin verilsin" çağrısı yaptı.


    Haberler Dünya Bodrum'daki pahalı fiyatlar dünya basınında
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